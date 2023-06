Remo: Jogadores e comissão pedem jogos no Mangueirão, mas eventos no estádio dificultam logísticas

O Remo vive um momento conturbado, na zona de rebaixamento da Série C, porém, o time está há cinco partidas sem perder, quatro pela Terceirona e uma ainda pelo Parazão. A chegada de Ricardo Catalá ao clube deu um novo ânimo ao time, que vinha com uma sequência péssima, com derrotas em casa para Botafogo-PB e Amazonas-AM. E o fator “casa” é tema de conversas entre diretoria, comissão técnica e jogadores, já que atletas e membros da CT, pedem que algumas partidas do clube sejam jogadas no Mangueirão.

A pressão da torcida no Baenão, que é um dos pontos fortes do clube em outras competições, pode estar atrapalhando. A proximidade do torcedor e a posição do Remo na tabela da Série C, podem interferir na pressão vinda da arquibancada, que pode trocar de lado, o que seria a favor, pode se tornar contra o próprio time, dependendo do desempenho da equipe em campo. A mudança de jogos do Baenão para o Mangueirão é encara pela diretoria como normal, porém, não ´tão simples jogar no novo Mangueirão, já que o estádio está com vários eventos musicais marcados e isso torna difícil a mudança de jogos para o Colosso do Bengui. A informação foi dada pelo jornalista e colunista de O Liberal, Carlos Ferreira, e confirmada pelo núcleo de esportes de O Libera, junto à uma finte interna do clube.

A diretoria está ciente do pedido dos jogadores e comissão técnica e sentarão mais uma vez para debater a situação e quais jogos poderão ser remanejados para o Mangueirão. Em casa o Remo não vem tendo um desempenho muito bom. São 12 pontos disputados em Belém, com apenas quatro conquistados, incluindo uma derrota para o Botafogo-PB, no Mangueirão, por 2 a 1, e outra para o Amazonas, por 2 a 0, dessa vez em partida realizada no Baenão. Por outro lado, o Remo venceu do Confiaça-SE, por 1 a 0, no Baenão e empatou com o Amazonas, no Baenão em 0 a 0.

O próximo jogo do Remo em casa, será no dia 24 deste mês, contra o Figueirense-SC, às 16h30, válido pela 10ª rodada da Série C. A partida está marcada para o Estádio do Baenão.