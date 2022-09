Remo foi algoz do Cruzeiro na última vez que líder da Série B perdeu em casa pelo Brasileirão

O Cruzeiro bateu o Vasco por 3 a 0 na última quarta-feira (21) e garantiu o acesso à Série A do Brasileirão. O resultado, além de garantir a Raposa na primeira divisão depois de três temporadas na Segundona, aumentou ainda mais a sequência invicta da equipe mineira em casa. A última vez que o Cabuloso perdeu em seus domínios pelo Campeonato Brasileiro foi há quase um ano, quando foi derrotado pelo Remo, na Série B de 2021.

No dia 28 de outubro do ano passado, o Leão Azul bateu o Cruzeiro por 3 a 1, na Arena Independência, pela 32ª rodada da Segundona. Os gols azulinos foram marcados por Uchôa, Jefferson e Ronald. Já o gol da Raposa foi anotado por Eduardo Brock.

VEJA MAIS

Na época, o Remo vinha de uma sequência negativa de resultados - três derrotas seguidas - e a vitória sobre o Cruzeiro deu fôlego à equipe na briga contra o rebaixamento. Por outro lado, o Cabuloso ainda tinha um fio de esperança de brigar pelo acesso à Série A, mas o revés para o Leão eliminou as chances mineiras.

O jogo

Apesar da vitória azulina, o Cruzeiro teve as principais chances do jogo. No total, a Raposa chutou ao gol 18 vezes, enquanto o Leão arriscou à meta adversária apenas 10. A posse de bola do Cabuloso também foi superior: 62%, contra 38% dos azulinos.

Outros encontros

Depois daquela partida, Remo e Cruzeiro se enfrentaram outras duas vezes, ambas pela Copa do Brasil de 2022. No confronto realizado em Belém, o Leão venceu de virada por 2 a 1. Já no jogo de volta, em Belo Horizonte, a Raposa deu o troco e venceu por 1 a 0. Nos pênaltis, o Cabuloso garantiu a vaga na próxima fase do torneio.

Veja a sequência invicta do Cruzeiro no Brasileirão

Série B de 2021

Cruzeiro 1 x 3 Remo - Ultima derrota

Cruzeiro 1 x 1 Vila Nova-GO

Cruzeiro 2 x 0 Brusque-SC

Cruzeiro 0 x 0 Náutico-PE



Série B 2022

Cruzeiro 1 x 0 Brusque-SC

Cruzeiro 1 x 0 Londrina-PR

Cruzeiro 1 x 0 Grêmio-RS

Cruzeiro 2 x 0 Sampaio Corrêa-MA

Cruzeiro 2 x 0 CRB-AL

Cruzeiro 2 x 0 Ponte Preta-SP

Cruzeiro 2 x Sport-PE

Cruzeiro 2 x 0 Vila Nova-GO

Cruzeiro 2 x 1 Novorizontino-SP

Cruzeiro 1 x 0 Bahia-BA

Cruzeiro 2 x 0 Tombense-MG

Cruzeiro 1 x 1 Chapecoense-SC

Cruzeiro 4 x 0 Náutico-PE

Cruzeiro 1 x 1 Criciúma-SC

Cruzeiro 1 x 0 Operário-PR

Cruzeiro 3 x 0 Vasco da Gama-RJ