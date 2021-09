Remo encara o Guarani pela Série B sem a presença de torcida

O Remo encara o Guarani-SP, nesta terça-feira (21), ás 16h, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). A partida é válida pela 25ª rodada da Série B e é um jogo chave para as pretensões azulinas, já que, em caso de vitória e dependendo de resultados, encosta no Guarani, primeiro time fora do G4 com 38 pontos. O Leão enfrenta o Bugre, que não contará com torcedores, mesmo com a CBF aprovando em congresso técnico a presença de torcida nos jogos da Segundona.

Na última sexta-feira foi aprovado em congresso técnico realizado pela CBF e representantes de clubes e federações envolvidas na Série B, o retorno dos torcedores, porém, nem todas as cidades que possuem clubes na Segunda Divisão possuem liberação de sua prefeituras para receber público nos estádios e Campinas é umas delas, afetando diretamente o Guarani e também a Ponte Preta-SP, que disputam o campeonato nacional.

De acordo com o site GE Campinas, a diretoria do Guarani busca uma reunião em caráter de urgência com a prefeitura, visando a liberação do público na cidade, porém, como o jogo contra o Remo é nesta terça-feira (21), fica inviável a comercialização de ingressos, além de logística para a partida e esquema de segurança para o cumprimento dos protocolos sanitários.

Guarani x Remo duelam às 16h desta terça-feira (21), pela Série B. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.