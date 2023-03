Remo: Em noite de festa no Baenão, Manu Bahtidão e Bob Fllay cantam e comemoram vitória do Leão

A torcida do Remo viveu um momento de êxtase na noite de ontem, no Baenão. O Leão Azul venceu o São Luiz-RS, pela Copa do Brasil, garantiu R$2.1 milhões e quitou a compra do Centro de Treinamento. Fora de campo a torcida deu um show, fez uma linda festa, que contou com a cantora Manu Bahtidão e o humorista e vereador de Ananindeua, Bob Fllay. Os dois comandaram a torcida, cantaram juntos músicas do Leão, além de Manu Bahtidão mandar aqule marcante, “Sem ti”, um dos seus principais sucessos.

