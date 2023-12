Remo divulga venda de ingressos promocionais para a estreia no Parazão no próximo dia 21; veja mais

No próximo dia 21, o Clube do Remo dá o pontapé inicial em mais uma disputa do Campeonato Paraense de Futebol. O primeiro desafio oficial da temporada será contra a equipe do Canaã, às 16 horas, no estádio do Mangueirão. Disposto a atrair a torcida, a diretoria remista já disponibilizou ingressos para venda, nos valores de R$ 30 e R$ 70.

Conforme o anúncio feito pelas redes sociais do clube, os valores dos ingressos são promocionais e têm validade até esta quarta-feira (27). Para quem for adquirir o bilhete em uma loja, os postos de venda ficaram distribuídos da seguinte forma:

Loja Rei da Amazônia - Sede Social

Loja Rei da Amazônia - Banpará Baenão

Loja do Remo - IT Center

Loja do Remo Rei da Amazônia - Shopping Castanheira

Loja do Remo - Show Pátio Belém

Loja do Remo - Parque Shopping

Loja do Remo - Boulevard

Loja do Remo - Shopping Metrópole

Já as vendas online serão realizadas através do endereço ingressosa.com

A estreia do clube será contra a equipe do Canaã, campeão do Campeonato Paraense da segunda divisão.