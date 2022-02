Remo: defesa é peça chave no esquema de Bonamigo

Neste domingo, Clube do Remo e Tuna Luso fazem um duelo importante na sequência da quinta rodada do Campeonato Paraense. Quem vencer se isola na liderança do respectivo grupo, e chega mais perto da classificação para o quadrangular final. Em jogos decisivos, a comissão técnica preza por jogadores mais experientes, mas no elenco azulino, alguns nomes têm se destacado apesar da pouca idade.

Um deles é o meia Pingo (20), cria da base azulina. O defensor tem sido peça importante no esquema tático do técnico Paulo Bonamigo e diz que a força de vontade o trouxe bons frutos. “Todo jogador que tá começando a carreira quer uma vaga no time para mostrar serviço. Por mim foi muito esperada a oportunidade eu faço o máximo para retribuir o professor pela escolha”, acredita.

Todavia, por vezes é preciso exigir mais atenção, segundo ele, para evitar erros cruciais, que tendem a desestabilizar o time, como aconteceu na partida contra o Tapajós, onde os azulinos levaram um gol aos dois minutos do primeiro tempo. “Ele (Paulo Bonamigo) pediu mais atenção na saída de bola, porque ele sabe que erramos durante o jogo, além de pé no chão para as coisas saírem naturalmente”, disse, em entrevista depois do treino com bola deste sábado, finalizado com o tradicional rachão.

Em quatro jogos, o Leão Azul tomou apenas um gol e marcou seis. O reflexo desses números está diretamente ligado à preocupação da comissão técnica com os atacantes adversários. Também no último jogo, o clube teve a estreia de mais um defensor, o zagueiro Everton Sena, que vinha de longa recuperação, após cirurgia no joelho.

Everton entrou no segundo tempo, no lugar de Kevem, e agradeceu a oportunidade entre os titulares. “Depois de uma longa recuperação, pude voltar a jogar e isso foi muito gratificante para mim. Um momento importante para toda minha família e eu espero retribuir ajudando o time”, agradece.