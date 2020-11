Remo: Campanha do Leão no returno está fora das quatro melhores da Série C

Vice-líder do Brasileirão Série C, há algumas rodadas era quase impensável imaginar o Remo de fora da próxima fase. Mas a derrota para o Santa Cruz-PE e o empate com o Botafogo-PB colocou o clube em risco na Terceirona, apesar de ainda ser favorito à classificação.

Com 11 pontos em sete rodadas, o Remo tem a quinta melhor campanha do segundo turno. Em sete jogos, o time azulino obteve três vitórias, dois empates e duas derrotas. Um ponto a menos que o Manaus-AM e três a menos que o Paysandu, equipes que ainda brigam por uma das vagas.

Confira a classificação do returno

Santa Cruz – 18 pts

Paysandu – 14 pts

Manaus – 12 pts

Botafogo-PB – 11 pts

Remo – 11 pts

Vila Nova – 11 pts

Jacuipense – 8 pts

Treze – 7 pts

Ferroviário – 5 pts

Imperatriz – 0 pts

