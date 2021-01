Remo brinca com frase de ex-presidente do Paysandu e desafia a torcida: ‘Pode lançar?’

O Clube do Remo tirou onda com a frase dita pelo ex-presidente do Paysandu, Ricardo Gluck Paul, de que a torcida azulina compraria até álcool gel no valor de R$ 50. Na rede social, o Leão colocou as palavras do ex-mandatário bicolor ao lado de uma garrafa e o seguinte questionamento “Pode lançar?”. Na foto ainda tem a frase "Em breve" na parte inferior. A postagem rendeu muitos comentários de torcedores dizendo que iriam comprar. Confira:

ENTENDA O CASO

Ricardo Gluck Paul falou sobre o assunto em entrevista para uma rádio da capital paraense logo após o insucesso do Paysandu na Série C e culpou a torcida de não dar o apoio suficiente. Dias depois, Ricardo disse que a entrevista foi editada para prejudicá-lo.

Garantido na Série B, o Remo se prepara agora para a final da Terceirona. O time azulino vai jogar com vários desfalques contra o Vila Nova, no primeiro jogo da decisão. A partida será às 17 horas, no OBA, em Goiânia (GO), com transmissão lance a lance em OLiberal.com.