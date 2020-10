Remo: Baenão recebe instalação e troca de posições de transformadores

O Baenão está passando por ajustes neta sexta-feira (30), já visando a colocação dos refletores. As instalações de transformadores ocorre no estádio remista, que completou no mês de agosto 103 anos. Inclusive um dos transformadores foi trocado de local, saíndo da entrada da Toca do leão, para dentro do estádio, próximo à arquibancada da Avenida Romulo Maiorana.

A casa dos azulinos passará por algumas readequações para receber o novo sistema de iluminação. Algumas áreas no estádio criadas para comportar os novos refletores de led, que possibilitará receber partidas à noite.