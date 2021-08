Remo: após ser liberado contra o CSA, Gedoz se reapresenta hoje e volta aos treinos nesta terça

Após ser liberado pela diretoria do Remo para resolver um assunto particular e não jogar a partida contra o CSA-AL, o meia Felipe Gedoz se reapresenta na tarde desta segunda (2) no Estádio Evandro Almeida. O jogador vai ser vacinado contra a covid-19 no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP), a partir das 15h e volta a treinar amanhã (3) com o grupo, já visando o jogo contra o Operário-PR, na sexta-feira (6), às 16h, no Baenão. A informação foi confirmada com uma fonte interna do clube.

Felipe Gedoz, de 28 anos, é o artilheiro do Leão Azul na temporada 2021 com nove gols marcados em 21 partidas. O jogador está no seu segundo ano defendendo as cores azulinas e foi peça importante no elenco do Remo na conquista do acesso à Série B. No Brasileirão o meia marcou quatro gols e é titular na equipe do técnico Felipe Conceição.