Remo anuncia Daniel Paulista como novo técnico; saiba quem é

O Clube do Remo anunciou, nesta quinta-feira (13), a contratação de Daniel Paulista como o novo comandante da equipe. A decisão vem um dia após a demissão de Rodrigo Santana, que não resistiu a duas eliminações seguidas, na Copa Verde, para o São Raimundo-RR, e na Copa do Brasil, para o Criciúma, na última terça-feira (11).

Considerado da nova safra de treinadores brasileiros, Daniel Paulista é ex-jogador com passagens por times como Corinthians e Sport e chega ao Remo com a missão de colocar o time nos trilhos para a disputa da Série B do Brasileirão que se inicia no próximo mês. Com forte ligação com clubes do Nordeste, Paulista já comandou times como Sport, Confiança, CRB, além do Guarani e do Boa Esporte.

Carreira

A trajetória de Daniel Paulista como técnico teve início no Sport, onde ele assumiu o comando do time em 2015. Sua passagem pelo Leão da Ilha foi marcada por altos e baixos, mas a relação com o clube pernambucano foi sólida, com o técnico retornando em outras ocasiões para assumir o time, inclusive de forma interina.

Sua principal conquista como treinador aconteceu em 2019, quando ele assumiu o Confiança, time sergipano que atravessava um momento difícil. Ao implementar mudanças na equipe, Paulista levou o clube à Série B, alcançando o acesso histórico e inédito para a segunda divisão do Brasileirão.

Além do Confiança, Daniel também tem no currículo um título do Campeonato Alagoano com o CRB, onde também teve mais de uma passagem.