Reajuste nas cotas da Série C podem ajudar Remo a melhorar elenco na busca pelo acesso à Série B

O Leão Azul paraense tem surfado em uma "onda" de cotas financeiras neste início de temporada. Somando as premiações que devem respingar nos cofres do clube, o Remo deve receber aproximadamente R$ 3,75 milhões, somente com a participação na Copa do Brasil e a chegada na terceira fase da competição. Além desta, o clube vai faturar outra nos próximos meses, referente a participação na Série C do Campeonato Brasileiro, que este ano ganhou novo reajuste da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

O valor inicial oferecido aos clubes participantes da terceira divisão está na casa dos R$ 800 mil, mas para quem avançar à segunda fase, esse valor deve sofrer um acréscimo de R$ 240 mil, ultrapassando a casa de um milhão de reais. Com esse valor, o mandatário azulino pretende aumentar o poderio da folha salarial, em busca do sonhado acesso à Série B.

Pelo menos foi o que Fábio Bentes revelou em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal. "Com relação a esses valores para a Série C, foi muito importante esse acréscimo. No caso do Clube do Remo, a gente vai usar o valor para incrementar a nossa folha para o campeonato brasileiro. Já tínhamos uma projeção de folha salarial para a Série C e com esses novos valores que surgiram a gente vai, obviamente, incrementar", explica.

VEJA MAIS

Na prática, o repasse significa maior fôlego financeiro para as contratações a partir do início da competição, marcada para começar no dia 23 de abril e encerrar no dia 12 de novembro. Como a Copa do Brasil será disputada até o dia 23 de setembro, o Clube do Remo amplia suas perspectivas financeiras e pode assim, equilibrar o pagamento das dívidas trabalhistas, investir em melhorias no Centro de Treinamento do Outeiro, além de reforçar o plantel, comandado pelo técnico Marcelo Cabo.

"Então, isso vai nos ajudar a aumentar a nossa capacidade de contratação para a Série C e isso vai ser importante para a gente ter um elenco cada vez mais qualificado", declara Bentes.