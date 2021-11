Confiança perde e Remo enfrenta equipe já rebaixada na Série B

A Ponte Preta venceu o Confiança por 1 a 0 na tarde deste sábado (20), no estádio Batistão, em Aracaju, Sergipe. Com o resultado, a equipe nordestina vai enfrentar o Remo já rebaixada na 38ª rodada da Série B. Enquanto isso, a Ponte garantiu a permaencia na Segundona por mais um ano.

Na última sexta (19), o Londrina perdeu de 2 a 1 para o Vila Nova e também esquentou a briga contra a degola. Esse resultado garantiu que o Remo passe o final de semana fora da zona de rebaixamento.

Apesar disso, o Remo ainda pode terminar a 37ª rodada no Z4 da Segundona. Para evitar isso, o Leão Azul tem que torcer por um tropeço do Vitória, que visita o CRB, na segunda-feira (22), às 18h, no Rei Pelé. Caso o clube baiano vença, o Leão entra na zona e não dependerá apenas de si para se safar do rebaixamento.

O Remo volta a campo no próximo dia 28, um domingo, às 16h, contra o Confiança, no Baenão. A partida é válida pela última rodada da Série B. O duelo do clube azulino contra o Confiança tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.