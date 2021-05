Paysandu: taça de campeão paraense 2021 ficará exposta nas lojas do Papão; veja a programação

O bicampeonato do Paysandu conquistado diante da Tuna garantiu mais uma taça “Estrela do Norte” o Papão, que possui duas. O departamento de marketing do clube fará uma exposição do troféu nas lojas do Bicola, que inicia no dia 31 de maio e vai até o dia 6 de junho e o torcedor alviceleste poderá fazer uma selfie com a taça.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Segunda (31/05) - Lobo Shopping Metrópole, das 12h às 21

Terça (01/06) - Lobo Sede Social, das 10h às 18h

Quarta (02/06) - Lobo Shopping Boulevard, das 12h às 21h

Quinta (03/06) - Lobo Curuzu, das 10h às 18h

Sexta (04/06) - Lobo Parque Shopping, das 12h às 21h

Sábado (05/06) - Lobo Castanhal - das 8h às 14h

Domingo (06/06) - Lobo Shopping Bosque Grão Pará, das 12h às 21h