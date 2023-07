Paysandu: após ser anunciado por executivo, Lucas Paranhos é oficializado como novo reforço

Já anunciada pelo executivo de futebol Ari Barros, a contratação do volante Lucas Paranhos foi oficializada pelo Paysandu na noite desta terça-feira (18). A informação foi divulgada por meio das redes sociais do Bicola.

A chegada do jogador, de 28 anos, foi confirmada à Rádio Liberal por Ari minutos antes da bola rolar no clássico Re-Pa, pela 13ª rodada da Série C do Brasileirão. Na ocasião, em entrevista à Rádio Liberal, o dirigente disse que há ainda a possibilidade do Papão trazer mais um jogador, até o final deste mês.

Sobre o jogador

Antes de assinar com o Paysandu, Lucas Paranhos estava no Grêmio Prudente, equipe do interior de São Paulo. No entanto, lá jogou pouco: apenas uma partida. O jogador é natural da cidade de Governador Valadares, no interior de Minas Gerais.

Mesmo que o Grêmio Prudente não dispute a Série C do Brasileirão, Lucas tem experiências em times da Terceirona. Antes do time paulista, o volante defendeu as cores do Manaus-AM. Pelo clube amazonense, o jogador disputou 22 partidas e marcou um gol.