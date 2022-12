Novo atacante do Remo aguarda estreia do clube no Parazão 2023; veja mais

O Clube do Remo tem cerca de um mês para ajustar o time que entra no Campeonato Paraense de 2023 atrás do bicampeonato. Dos 26 jogadores que participaram dos primeiros trabalhos com bola, oito são atacantes, revelando um interesse em tanto no quesito ataque. Um dos novos contratados para concorrer ao posto de "homem gol" é o atacante Fabinho, que chega ao clube após passagem pelo futebol do centro-oeste.

"A minha história começa em Brasília, onde nasci e cresci. Atuei em alguns clubes de lá, tenho um estilo de jogo próprio que é mais centralizdo, mas também consigo atuar pelas laterais do gramado, se for preciso", disse ele em entrevista coletiva após a atividade com bola, na manhã desta quinta-feira, no Baenão.

A vinda para Belém trouxe ao atleta a possibilidade de conhecer novos companheiros de grupo. Segundo ele, será uma experiência nova trabalhar na capital paraense, com jogadores e membros da comissão técnica até então desconhecidos. "Eu nunca trabalhei com o Marcelo, mas já o conhecia. O grupo sabe da importância desse treinador para o clube e para gente. Que ele possa acrescentar o que a gente precisa. Eu conheço o Pablo. Já jogamos juntos ali por Brasília. Fora que aqui é uma mudança de clima constante, mas a gente vai se adaptando bem a isso", revela.

Sobre as festas de fim de ano, o atacante diz que vai passar batido, totalmente focado na estreia do Parazão, que acontece no próximo dia 21, contra o Independente de Tucuruí, no Baenão. "Eu não vou viajar. O grupo sabe das responsabilidades que tem que ter. O grupo tem que estar preparado para voltar na segunda-feira, né? Estamos focando principalmente na parte física, mas também nos treinos com bola. Acho que o grupo se adapta bem ao trabalho, tanto do professor Thiago quanto do professor Marcelo, que complementam os trabalhos", finaliza.

Na temporada de 2022, Fabinho esteve no São Bento, no Paulistão, onde disputou 10 jogos e não marcou gols, além do Juventus de Jaraguá, na Série D do Brasileiro, marcando três vezes em nove partidas. Antes do fim da temporada, o atacante defendeu o Inter de Santa Maria na Copa FGF, anotando um gol em cinco jogos.