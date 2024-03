Meia-atacante do Remo ressalta preparação mental do elenco para partida contra a Tuna Luso

Na quarta rodada do primeiro turno do Campeonato Paraense, Clube do Remo e Tuna Luso fizeram uma partida intensa, onde a rivalidade foi aflorada por eventos dentro e fora das quatro linhas, que resultaram numa vibrante vitória cruzmaltina em pleno Baenão, por 3 a 2. Passada a primeira fase, os times se reencontram para um tira-teima onde a única possibilidade é a vitória. Quem passar avança à grande final do Parazão.

Nesse intervalo entre jogos, o meia-ofensivo Sillas desembarcou no Baenão como uma opção para a armação remista. E, de fato, o jogador tem correspondido. Em quatro jogos ele marcou dois gols, incluindo na Copa Verde, onde ajudou o time a passar pelo Amazonas. Agora, na reta final do Parazão, ele garante que o time é outro em relação ao primeiro embate e que, além da parte física e técnica, o elenco tem tido uma boa preparação mental.

"Cara, acredito que, com o mental de qualquer jogador estando lá em cima, acho que a gente consegue elevar o nosso futebol a um nível mais alto, não é? E graças a Deus todos os jogadores aqui estão com o conhecimento muito forte, com a chegada do professor, com alguns esforços que vem chegando também, né? E a gente conseguiu, junto com meus companheiros, poder dar sempre o melhor", avalia o meia, que não estava no último confronto e admite não ter tido muito tempo para se preparar. Ainda sim, o jogador deu conta e vem ganhando a confiança do técnico Gustavo Morínigo.

"Eu não tive esse momento de adaptação, mas eu já tinha jogado com alguns companheiros, já tenho jogado contra alguns também. E a adaptação você vai ganhando ao longo do tempo. Graças a Deus, feliz aí e poder estar ajudando meus companheiros e a equipe do Remo", revela. Sillas terá também uma novidade: a primeira partida disputada no Mangueirão.

"Cara, a primeira vez que eu vou jogar lá, mas independente de qualquer situação, a gente sabe que o torcedor vai estar lá presente. Se for aqui ou se for lá no Mangueirão teremos muita pressão do nosso torcedor e isso vai nos ajudar bastante a conseguir nossos objetivos". Sillas vem para reforçar o meio-campo azulino após perder espaço no Atlético Goianiense e desde então vem mantendo uma média de um gol a cada dois jogos.

"Nos outros clubes que eu passei, consegui fazer alguns gols também, graças a Deus Sempre venho fazendo os gols e poder ajudar minha equipe Mas dependendo de fazer gol ou não, acho que o importante é estar ajudando. Com gol, melhor ainda, né, mas uma assistência ou ajudando de qualquer outra maneira, acho que o importante é poder estar ajudando no todo o grupo", encerra.

Remo e Tuna se enfrentam nesta quinta-feira (28), a partir das 20 horas, no Mangueirão. A partida de volta será no próximo domingo (31), às 17 horas, no mesmo local.