Marcos Junior celebra bom início no Remo e projeta jogo contra a Ponte Preta: 'Ir com o pensamento de vitória'

O Remo viajou nesta quarta-feira para Campinas (SP), onde vai enfrentar a Ponte Preta, no sábado, às 18h30, no Moisés Lucarelli, pela 12ª rodada da Série B. Antes do embarque, o meio-campista Marcos Junior concedeu entrevista. Autor do gol que garantiu a vitória, de virada, por 2 a 1, do Leão em cima do Brusque, tirando da lanterna, o jogador comentou se poderia ser titular contra a Macaca.

“Ainda não estou pronto para aguentar 90 minutos. Até porque fiquei 4 meses parado e a gente perde muito ritmo de jogo. E desde que cheguei estou aprimorando a parte física. Acredito que daqui a dois jogos posso aguentar. Até porque precisa ter o ritmo de jogo, porque só fazer físico não vai dar o condicionamento total para aguentar os 90 minutos. É preciso ter uma readaptação de jogo, o que está faltando para mim”, comentou.

Função no time

Ele falou ainda sobre qual seria a função no time azulino. Segundo Marcos Junior, em qualquer local no meio-campo vai corresponder.

“Acho que minha melhor função é de segundo volante. É como gosto de jogar, chegando na área, mas posso fazer qualquer posição no meio. Ontem (quarta-feira) eu entrei no lugar do Uchôa como primeiro volante, como fiz no Vasco. Sei posso me adaptar e fazer boas partidas”, afirmou.

Emoção

No final do confronto com o Brusque, na última quarta-feira, o jogador deu entrevista para a emissora que tem o direito de transmissão da Série B. Ele chorou e contou o motivo.

“A emoção veio por conta do que eu passei. Em cima desse gol tem muita coisa. Passei por um momento que nunca imaginei passar até depois que fui para Vasco achei que as coisas seriam mais fáceis. Teriam mais portas abertas. Mas não foi da maneira que pensei. Não só eu, mas muitos jogadores passaram por isso. Só minha família e amigos sabem o que eu passei. Por isso a emoção e estou feliz pelo Remo ter acreditado em mim e será mais um grande clube para ser escrito na minha carreira”, relatou.

Ponte Preta x Remo

A Ponte Preta está na zona de rebaixamento, com apenas nove pontos. Mas, para Marcos Junior, isso não é sinal de jogo fácil. Pelo contrário, o time precisa fazer mais um grande jogo para vencer a Macaca no Moisés Lucarelli.

“Na Série B não tem time fraco, todos são qualificados, até se for reparar na tabela estão todos próximos. Qualquer vitória te põe em cima e qualquer derrota te deixa lá em baixo. Temos que ir com pensamento com vitória. Ontem saímos atrás, mas não merecíamos, e vencemos. É ir para lá com o pensamento de fazer outro grande jogo e voltar com os três pontos porque temos qualidade para isso”, comentou.

O Remo realizada no CT do Guarani, nesta sexta-feira (16), às 16h, a última atividade antes do jogo contra a Ponte Preta. O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.