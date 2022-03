Marco Antônio avalia as cobranças da torcida do Remo e prega cautela diante do Caeté

O Remo terá pela frente o Caeté nas quartas de final do Campeonato Paraense. Agora é “mata-mata” em dois jogos, o primeiro já ocorre nesta quinta-feira (10), às 15h30, no Estádio Diogão, em Bragança (PA). Para este jogo o técnico Paulo Bonamigo deve manter no time o meio-campista Marco Antônio, que fez a sua estreia como titular da equipe, contra o Águia. O jogador sabe da cobrança que o elenco vem sofrendo e afirmou que é natural quando se trata de um clube grande.

VEJA MAIS

Na sua primeira vez iniciando o jogo, Marco Antônio afirmou que se sentiu tranquilo e que os companheiros passaram apoio. O jogador sabe das dificuldades e da responsabilidade em substituir o meia Felipe Gedoz, mas afirma que o foco está todo no Caeté.

“Agora tudo que fizemos na competição fica para trás, inicia uma nova fase, um novo campeonato. Serão duas partidas importantes e vamos em busca das vitórias e da classificação”, disse.

O Remo é a única equipe invicta no Parazão, mas são cinco empates, quatro deles consecutivos, e isso não vem agradando o torcedor, que cobrou demais no último jogo no empate em 1 a 1 contra o Águia, no Baenão.

“Entendemos que quando jogamos em um clube de massa a cobrança vem, é natural, estamos acostumados com isso. Temos que continuar trabalhando para começar a dar resultado dentro de campo”, falou.

Aos 21 anos, Marco Antônio não tira os méritos da classificação do Caeté, que chegou às quartas de final como o primeiro terceiro colocado. Para o jogador azulino o momento é de pés no chão e seriedade.

“De jeito nenhum tira os méritos do adversário [ter classificado como um dos terceiros colocados], sabemos que não podemos menosprezar ninguém, vamos encarar o Caeté com a maior concentração e seriedade possível”, finalizou.