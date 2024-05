Mais problemas! Lateral do Remo passará por cirurgia e está fora do restante da temporada

O Remo terá mais uma baixa no elenco que disputa Série C do Campeonato Brasileiro. De acordo com informações repassadas por uma fonte ligada ao clube azulino, o lateral-direito Thalys irá passar por uma cirurgia e deve ficar fora do restante da temporada.

Segundo as informações, o procedimento cirúrgico é para tratar uma lesão no ligamento do joelho direito do atleta. A confirmação do problema ocorreu após o jogo contra o Tombense, válido pela quinta rodada da Série C, quando Thalys disputou uma bola e acabou se machucando. A equipe do Núcleo de Esportes de OLiberal entrou em contato com o Remo para ter mais detalhes sobre o caso e aguarda retorno.

VEJA MAIS

Lesões que envolvem o ligamento do joelho costumam ter um tempo de recuperação mais longo. A depender da gravidade, o período fora dos gramados pode ser entre seis a oito meses. Com isso, Thalys deve perder o restante da temporada de 2024.

O lateral chegou no Remo no início do ano para reforçar o time na disputa do Campeonato Estadual e Série C do Brasileiro. O jogador, que tem 24 anos, vinha atuando como titular da equipe. Ao todo, com a camisa do Leão Azul, Thalys possui 22 jogos e ainda não marcou gols. No último ano, quando estava no São José-RS, o atleta já havia ficado quatro meses parado para tratar uma lesão.

Vale destacar que o Remo enfrenta uma fase de reestruturação. Na última segunda-feira (20), o clube anunciou a saída do técnico Gustavo Morínigo, após amargar resultados inconsistentes na Série C. Além disso, outro jogador pode deixar o elenco azulino e novo atletas deve ser contratados.