'Hoje é dia de Leão': Remo encara a Chapecoense em confronto direto pelo acesso à Série A Remo quer a sétima vitória seguida na Série B e se aproximar do acesso à elite do futebol brasileiro Fábio Will 02.11.25 7h30 Remo joga em casa com o apoio do Fenômeno Azul (Rafael Bressan/ACF) “Hoje é dia de Leão.” A frase que tomou conta das redes sociais entre os torcedores azulinos traduz o sentimento de uma nação inteira que sonha com o retorno à elite do futebol brasileiro. E o dia pode, de fato, marcar um passo decisivo rumo à Série A. O Remo recebe a Chapecoense neste domingo (2), às 18h30, no Baenão, em Belém, em um duelo direto que promete fortes emoções. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A partida é tratada como uma verdadeira final antecipada. As duas equipes somam 57 pontos e estão lado a lado na tabela da Série B. A Chapecoense ocupa a vice-liderança, enquanto o Leão Azul aparece logo atrás, em 3º lugar, levando desvantagem apenas no número de vitórias (17 contra 15), primeiro critério de desempate da competição. Quem vencer dá um passo gigantesco na caminhada rumo ao acesso. Em caso de triunfo azulino, o Remo pode terminar a rodada na vice-liderança e ficar bem próximo do acesso à série A. Clima quente antes da bola rolar O jogo ganhou contornos ainda mais tensos ao longo da semana. A Chapecoense demonstrou incômodo com a presença do executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, no sorteio da arbitragem realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ). Além disso, o clube catarinense enviou notificações à CBF e à Federação Paraense de Futebol (FPF), relatando preocupação com um suposto “clima hostil” que a equipe poderia enfrentar no Baenão, devido à pressão da torcida azulina. VEJA MAIS Destaques no Remo, Pedro Rocha e Diego Hernández exaltam confiança na reta final da Série B Destaques do Leão Azul, dupla elogia trabalho de Guto Ferreira e mira o acesso histórico à Série A após 31 anos Lei do ex? Três jogadores de Remo e Chapecoense reencontram antigos clubes no domingo (2) Duelo entre as equipes com melhor momento na Série B terá lateral Marcelinho, meia Pavani e atacante Neto Pessoa de frente para antigos companheiros. Chapecoense critica arbitragem de jogo contra o Remo, mas clubes do Pará já foram vítimas de erros Equipe catarinense teria sugerido influência de Marcos Braz na escolha do time de árbitros da partida do próximo domingo (2), pela Série B A diretoria do Remo minimizou o episódio e destacou que o clube apenas cumpriu os trâmites normais da competição, mantendo o foco total dentro de campo. Com seis vitórias consecutivas, o Remo vive seu melhor momento na Série B. Sob o comando do técnico Guto Ferreira, o time saiu da 12ª colocação e entrou de vez na disputa pelo acesso, mostrando consistência, intensidade e um futebol equilibrado. O Baenão promete ser um verdadeiro caldeirão. Todos os ingressos colocados à venda foram rapidamente esgotados, e a expectativa é de uma grande festa do Fenômeno Azul. O técnico Guto Ferreira aposta justamente nesse fator como diferencial. O Remo terá uma ausência importante. O meia grego Panagiotis, titular nas últimas partidas e autor de um dos gols na vitória sobre o Cuiabá, sofreu uma lesão e está fora do confronto. A tendência é que Nathan Pescador assuma a vaga no meio-campo.No gol, a disputa segue aberta: Marcelo Rangel ainda se recupera de lesão, e Léo Lang deve ser mantido entre os titulares, embora Ygor Vinhas também esteja à disposição. Do outro lado, a Chapecoense chega a Belém com a missão de se manter no G4 e seguir firme na luta pelo retorno à Série A. O time catarinense, comandado por Gilmar Dal Pozzo, aposta na experiência de jogadores que conhecem bem o Baenão e a pressão da torcida paraense. Entre os destaques estão Neto Pessoa, atacante que defendeu o Remo em 2021 e foi campeão da Copa Verde, e o meia Marcinho, que vestiu a camisa azulina em 2016. Ambos são peças importantes do elenco alviverde e prometem dar trabalho à defesa remista. FICHA TÉCNICA Local: Estádio Baenão – Belém Data: 02.11.2025 Horário: 18h30 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ) Auxiliares: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) Remo: Léo Lang (Ygor Vinhas); Marcelinho, Klaus, Kayky Almeida e Jorge; Caio Vinícius, Nathan Pescador (Pedro Castro) e Nathan Camargo; Diego Hernández, Nicolás Ferreira e Pedro Rocha. Técnico: Guto Ferreira. Chapecoense: Rafael Santos; Victor Caetano, Eduardo Doma e João Paulo; Everton, Rafael Carvalheira, Jorge Jiménez, Giovanni Augusto e Walter Clar; Marcinho e Neto Pessoa. Foto: Gilmar Dal Pozzo. 