'Hoje é dia de Leão': Remo encara a Chapecoense em confronto direto pelo acesso à Série A

“Hoje é dia de Leão.” A frase que tomou conta das redes sociais entre os torcedores azulinos traduz o sentimento de uma nação inteira que sonha com o retorno à elite do futebol brasileiro. E o dia pode, de fato, marcar um passo decisivo rumo à Série A. O Remo recebe a Chapecoense neste domingo (2), às 18h30, no Baenão, em Belém, em um duelo direto que promete fortes emoções.

A partida é tratada como uma verdadeira final antecipada. As duas equipes somam 57 pontos e estão lado a lado na tabela da Série B. A Chapecoense ocupa a vice-liderança, enquanto o Leão Azul aparece logo atrás, em 3º lugar, levando desvantagem apenas no número de vitórias (17 contra 15), primeiro critério de desempate da competição.

Quem vencer dá um passo gigantesco na caminhada rumo ao acesso. Em caso de triunfo azulino, o Remo pode terminar a rodada na vice-liderança e ficar bem próximo do acesso à série A.

Clima quente antes da bola rolar

O jogo ganhou contornos ainda mais tensos ao longo da semana. A Chapecoense demonstrou incômodo com a presença do executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, no sorteio da arbitragem realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ). Além disso, o clube catarinense enviou notificações à CBF e à Federação Paraense de Futebol (FPF), relatando preocupação com um suposto “clima hostil” que a equipe poderia enfrentar no Baenão, devido à pressão da torcida azulina.

A diretoria do Remo minimizou o episódio e destacou que o clube apenas cumpriu os trâmites normais da competição, mantendo o foco total dentro de campo.

Com seis vitórias consecutivas, o Remo vive seu melhor momento na Série B. Sob o comando do técnico Guto Ferreira, o time saiu da 12ª colocação e entrou de vez na disputa pelo acesso, mostrando consistência, intensidade e um futebol equilibrado.

O Baenão promete ser um verdadeiro caldeirão. Todos os ingressos colocados à venda foram rapidamente esgotados, e a expectativa é de uma grande festa do Fenômeno Azul. O técnico Guto Ferreira aposta justamente nesse fator como diferencial.

O Remo terá uma ausência importante. O meia grego Panagiotis, titular nas últimas partidas e autor de um dos gols na vitória sobre o Cuiabá, sofreu uma lesão e está fora do confronto. A tendência é que Nathan Pescador assuma a vaga no meio-campo.No gol, a disputa segue aberta: Marcelo Rangel ainda se recupera de lesão, e Léo Lang deve ser mantido entre os titulares, embora Ygor Vinhas também esteja à disposição.

Do outro lado, a Chapecoense chega a Belém com a missão de se manter no G4 e seguir firme na luta pelo retorno à Série A. O time catarinense, comandado por Gilmar Dal Pozzo, aposta na experiência de jogadores que conhecem bem o Baenão e a pressão da torcida paraense.

Entre os destaques estão Neto Pessoa, atacante que defendeu o Remo em 2021 e foi campeão da Copa Verde, e o meia Marcinho, que vestiu a camisa azulina em 2016. Ambos são peças importantes do elenco alviverde e prometem dar trabalho à defesa remista.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Baenão – Belém

Data: 02.11.2025

Horário: 18h30

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Auxiliares: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

Remo: Léo Lang (Ygor Vinhas); Marcelinho, Klaus, Kayky Almeida e Jorge; Caio Vinícius, Nathan Pescador (Pedro Castro) e Nathan Camargo; Diego Hernández, Nicolás Ferreira e Pedro Rocha. Técnico: Guto Ferreira.

Chapecoense: Rafael Santos; Victor Caetano, Eduardo Doma e João Paulo; Everton, Rafael Carvalheira, Jorge Jiménez, Giovanni Augusto e Walter Clar; Marcinho e Neto Pessoa. Foto: Gilmar Dal Pozzo.