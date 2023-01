Goleiro ex-Paysandu protagoniza falha bizarra no Campeonato Alagoano; vídeo

O goleiro Paulo Ricardo, ex-Paysandu, protagonizou uma falha bizarra neste sábado (14). Durante a partida entre CSA, atual clube do jogador, e CSE, pelo Campeonato Alagoano, o arqueiro levou um "frango" em cobrança de falta. Confira:

Paulo Ricardo é cria da base do Papão e jogou até a temporada de 2021 pelo clube da Curuzu. Em seguida, o jogador foi negociado com o CSA, onde atuou pela equipe sub-23 em 2022 e passou a ganhar chances no time titular neste ano.

Do céu ao inferno

Apesar da falha, o goleiro Paulo Ricardo foi o grande nome da classificação do CSA-AL para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Na partida contra o América-RN, no dia 4 de janeiro, o arqueiro defendeu três penalidades.

Logo depois da vitória, o goleiro do CSA fez um desabafo, em que deu a entender que apesar dos deslizes, a redenção chega para todos, desde os mais até os menos contestados. Quando esteve no Paysandu, Ricardo foi muito criticado pela atuação em um clássico Re x Pa de 2020, onde teria cometido uma falha dupla, que resultou na vitória dos azulinos por 3 a 1, de virada.