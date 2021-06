'Futebol patético e horroroso'; torcedores do Remo criticam postura do time e pedem mudança na formação de Bonamigo

O baixo rendimento no triunfo contra o Brasil de Pelotas-RS, a derrota para o Botafogo-RJ e o empate contra o Vitória-BA, no Baenão, fez com que a torcida do Remo realizasse cobranças à diretoria sobre contratações. Os azulinos reclamaram bastante nas redes sociais do clube e pediram reforços para o elenco.

“Time horroroso”, “jogadores nível Série C”, “futebol patético”, “equipe preguiçosa”, “time sem criação”, essas foram algumas mensagens deixadas pelos torcedores do Remo, após o empate sem gols diante do Vitória-BA, no Baenão. O Remo soma agora cinco pontos na tabela, porém a competitividade do clube paraense vem sendo questionada e por isso a cobrança por mais reforços, além de acusação de que o técnico Paulo Bonamigo faz “panelinha” no elenco, além de cobrar do técnico uma nova formação do time.

Confira algumas mensagens deixadas por torcedores.

“Cadê os sábios do futebol que dizem que não precisa de contratações para esse time?”

“Quando trouxeram jogadores nível Série C eu falei aqui, faltaram me bater”

“Bando de vermes. Tem que sair Bonamigo, Gedoz, Jansen, Gorne e Uchôa sem vontade”

“Time ridículo, preguiçoso. Vamos ver se a diretoria e o técnico irão passar pano para essa falta de vontade dos jogadores”

“A obrigação na Série B é ganhar em casa. Revejam esse elenco aí”

O próximo compromisso do Remo é neste sábado (19), às 16h30, em Florianópolis (SC), contra o Avaí-SC, com transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.