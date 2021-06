Força do Remo no início do ano, setor ofensivo azulino está entre os piores da Série B

Após 45 partidas à frente do Remo, Paulo Bonamigo não é mais o técnico do time. Segundo informações apuradas por OLiberal.com, o próprio Bonamigo teria pedido demissão na reunião desta quarta-feira (30). A reportagem traz agora dados e busca contextualizar as razões que levaram à queda de rendimento da equipe.

Aproveitamento

Paulo Bonamigo, nos 45 jogos à frente do Leão, acumulou 22 vitórias, 14 empates e 9 derrotas, um aproveitamento geral de 59,25%. Números que se tornam ainda mais expressivos quando junta-se a isto, o acesso à Série B e vice da Terceirona.

Sistema ofensivo

Um dos pontos mais valorizados no Remo na primeira parte da temporada, o sistema ofensivo do time está devendo na Segundona. Boa parte dos números deste aspecto coloca sempre o clube entre os piores do Brasileiro:

Os números são de após os jogos de terça-feira (29) (Reprodução / O Liberal)

Curiosamente, a equipe é a sexta com maior média de posse de bola (51.56%). Dá para concluir então que o time não vem conseguindo traduzir este número em chances reais de gol.

Razões

O colunista de O Liberal, Carlos Ferreira, falou sobre o contexto atual do Remo na Segundona e traça uma certa ironia sobre a chegada e saída do agora ex-técnico azulino: