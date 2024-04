Empublicação nas redes sociais, Remo celebra os 20 anos do título 100% invicto no Parazão

O Remo completa nesta temporada 20 anos da conquista do título do Campeonato Paraense 100%, em que o Leão Azul venceu todas as 14 partidas que disputou. O clube azulino sempre relembra o fato, que teve o comando inspirador de um dos grandes ídolos do clube, Agnaldo de Jesus, o "Seu Boneco". Sob o comando dele, o Remo venceu 14 das 14 partidas disputadas naquele ano, coroando um título até hoje inédito na história da competição estadual.

A conquista de 2004 não poderia ter sido de forma mais emocionante, em um clássico Re-Pa, com o Mangueirão lotado e muita chuva. Nas redes sociais, o clube fez uma postagem homenageando os responsáveis por aquela conquista que entrou para a história do clube. O elenco daquela temporada tinha nomes que viriam a se tornar grandes ídolos da história remista, como Gian e Marquinho Belém.

A vitória por 2 a 0 teve um sabor especial: o Remo venceu o Paysandu por 2 a 0 em um dia especial para o meia Gian. O Leão já havia vencido o primeiro clássico Re-Pa por 1 a 0, gol marcado por dele. Além disso, o clube tinha conquistado o primeiro turno com sete vitórias em sete jogos. No returno o grupo embalou de vez e venceu todos os adversários, chegando na última rodada do segundo turno contra o Paysandu, precisando do empate para comemorar o título, mas o Leão foi além.

Em um jogo cheio de chances de gols, o Remo perdeu um pênalti com Gian, no segundo tempo. A partida já entrava na reta final e Gian se redimiu, recebeu na entrada da área e chutou, a bola desviou na zaga bicolor e morreu dentro do gol, Remo 1 a 0.

A torcida já comemorava o título quando Rodrigo Broa foi lançado na esquerda, tirou a marcação e bateu na saída do goleiro, marcando o segundo do Remo, fechando o jogo e comemorando um título com 14 jogos e 14 vitórias, 15 gols marcados e apenas quatro sofridos.