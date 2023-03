Em momentos opostos, Remo e Tuna Luso se duelam no Souza no primeiro grande clássico do Parazão

O Parazão terá neste domingo (5) o primeiro grande clássico desta edição. A partir das 10h, no estádio do Souza, em Belém, Tuna Luso e Remo se enfrentam pela quinta rodada do estadual. Apesar da rivalidade, o duelo colocará frente a frente duas equipes que vivem momentos opostos na temporada.

De um lado, Águia Guerreira, dona da casa, ainda patina na temporada. Depois de um início irregular no Parazão, a Lusa venceu a última rodada, contra o Caeté, e deu um salto na tabela - hoje está na 5ª posição. Por outro lado, a Gloriosa vem de grande revés no meio da semana, quando foi eliminada pelo CSA-AL na Copa do Brasil, após perder por 1 a 0, no Souza.

Do outro lado, o Leão vive uma temporada quase que irretocável. A equipe é a líder geral do Parazão e está com 100% de aproveitamento na temporada. Além da boa fase no estadual, o time azulino ainda acumula classificações na Copa do Brasil e na Copa Verde, esta última após goleada de 4 a 1 sobre o Humaitá-AC, no Baenão, no meio da semana.

Como vêm as equipes?

A Tuna Luso deve contar com o elenco sem desfalques para o clássico. No final da partida contra o CSA-AL pela Copa do Brasil, o técnico da Lusa disse que deve repetir o esquema usado contra os alagoanos para a partida diante do Remo. Dessa forma, poderemos ver os dois artilheiros da equipe no ano - Balotelli e Welthon - entre os titulares.

Por outro lado, o Remo terá de lidar com uma série de desfalques. Muriqui, um dos artilheiros do time no ano, se recupera de lesão muscular adquirida na partida contra o Cametá, pelo Parazão. Além disso, Lucas Mendes, um dos destaques do Leão na temporada, está suspenso após ser expulso contra o Mapará no último final de semana.

Retrospecto

Apesar do histórico entre as duas equipes apontar ampla vantagem do Remo, a Tuna tem causado dificuldades aos azulinos em duelos realizados recentemente. Segundo levantamento feito pelo Núcleo de Esporte de O Liberal, o Leão venceu apenas um dos últimos cinco jogos entre as equipes.

A única vitória do Remo ocorreu no ano passado. Em partida válida pela semifinal do Parazão, disputada no estádio do Souza, o Leão Azul bateu a Águia Guerreira por 1 a 0. No jogo de volta, a Gloriosa deu o troco e venceu o Time de Periçá pelo mesmo placar, mas a equipe do Baenão passou à final depois de disputa de pênaltis.

Ficha técnica

Remo x Tuna Luso

5ª rodada do Parazão

Data: 5 de março, domingo

Horário: 10h

Local: Estádio do Souza

Arbitragem: Andrey da Silva e Silva

Auxiliares: Luis Diego Nascimento Lopes e Leory Rodriguies Pereira

Remo: Vinícius; Pingo (Rony), Ícaro, Diego Guerra e Raí; Anderson Uchôa, Richard Franco e Pablo Roberto; Pedro Vitor (Rogério), Fabinho e Diego Tavares. Técnico: Marcelo Cabo

Tuna: Jader; Juninho, Iguinho, Dedé e Garagau; Lineker, Wallacer, Felipe Recife e Bruno Sammario; Welthon e Balotelli. Técnico: Josué Teixeira.