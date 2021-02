Em duelo de paraenses, Remo busca se aproximar de título da Copa Verde em meio a reformulação

Após desperdiçar a chance de um título nacional, na Série C, o Remo continua a caminhada em busca da Copa Verde. Nesta quarta-feira (3), às 16h, no Mangueirão, o Leão protagoniza com o Independente um duelo de paraenses nas quartas de final da competição. Duelo tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.

Desfalques

Já sem poder contar com uma série de jogadores que deixaram o clube pelo fim de empréstimo ou não renovação dos contratos - caso do meia Eduardo Ramos -, o Remo deve ter várias novidades para a partida. Inclusive, o presidente Fábio Bentes destacou a importância da competição para que o elenco seja estudado.

"A gente está aproveitando a Copa Verde para avaliar alguns jogadores em ação. Especialmente a molecada da base. Sempre é cobrado acertadamente a maior participação desses atletas, e a gente está com um grupo com bastante garotos. É um bom laboratório", disse o presidente do Remo, Fábio Bentes.

As novidades devem ficar por conta da estreia do lateral-direito Wellington Silva, após a saída de Ricardo Luz. Jogadores da base que jogaram na vitória contra o Gama, como o zagueiro Kevem, o volante Pingo e o atacante Wallace também devem receber uma chance.

Independente

Para alcançar as quartas de finais, o Independente precisou eliminar o Rio Branco-AC, em plena Arena Acreana, por 3 a 1 - de virada. Aliás a partida foi uma espécie de revanche para o clube tucuruiense, após protagonizar com o time acreano uma disputa por classificação na última Série D, em que o Rio Branco-AC levou a melhor.

Ao chegar nas quartas de final, essa já se tornou a melhor campanha do Independente no torneio. Em 2015, na até então única participação da equipe na Copa Verde, o Galo Elétrico foi eliminado nas oitavas, pelo Brasília-DF, então atual campeão.

FICHA TÉCNICA

Remo x Independente

Copa Verde - quartas de final (jogo de ida)

Local: Estádio do Mangueirão

Data: 03 de fevereiro (quarta-feira)

Árbitro: Breno Vieira Souza (CBF/GO)

Assistentes: Paulo Cesar Ferreira de Almeida (CBF/GO) e Tiego Henrique dos Santos Braga (CBF/GO)

Quarta árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso (PA)

Remo: Vinícius; Wellington Silva, Kevem, Rafael Jansen, Lailson; Pingo, Dioguinho, Carlos Alberto, Felipe Gedoz; Augusto, Wallace. Técnico: João Nasse Neto (interino).

Independente: Gerson; Paulo, Yuri, Ezequias, Rafael; Jari, Fagner, Cassiano, Railson; Danrlei e Joãozinho. Técnico: Sinomar Neves.