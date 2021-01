Em busca da vaga na final da Série C, Volante do Remo afirma: 'É bom para valorizar o clube e cada um de nós'

Após conquistar o acesso, o Clube do Remo vai atrás de outro objetivo: o título da Série C do Campeonato Brasileiro. Para garantir a vaga na final, o time azulino precisa apenas de um empate com o Londrina, no próximo (16), às 17 horas, no Mangueirão. Mas claro que vencer também está nos planos azulinos. É o que comenta o volante Charles.

“Com certeza. A gente fica feliz com a acesso. Mas deixamos agora as comemoração para o torcedor porque temos um foco agora que é o título. O acesso é bom para valorizar o clube e cada um de nós, o título é melhor ainda. Que a gente possa dar sequência continuar focado, pés no chão e saber que podemos passar por esse desafio contra o Londrina e ter duas partidas importantes tanto pela nossa carreira quanto pelo clube”, afirmou o jogador, destacando como o acesso foi importante para a carreira.

“Não só na minha carreira, mas na de cada um é um fato marcante e importante. A gente sabe que conquistas coletivas geram benefícios individuais. Inevitável que cada um aqui sai valorizado para o próximo desafio sendo aqui ou em outro lugar e isso soma muito tanto em experiência quanto em valorização.”

O Londrina vem para Belém com mudança no comando. Silvinho Canuto assumiu o clube nesta semana após o empate em 1 a 1 com o Ypiranga. Ele foi escolhido pela direção para substituir o técnico Alemão, que está afastado com covid-19 e terá a demissão oficializada pelo Londrina após a Série C. Algumas mudanças devem ocorrer na escalação do Londrina, que tem o desfalque confirmado do volante Marcel, suspenso pelo terceiro amarelo.

O Tubarão precisa vencer se quiser e torcer por um tropeço do Paysandu para conseguir o acesso. Por isso, Charles sabe que a partida não será fácil.

“A gente também viveu troca de treinadores e requer um processo e tempo para encaixar metodologia e pensamento. Mas esperamos um time (Londrina) forte. Que chegou vivo até a última rodada e não é à toa. Sabemos da qualidade e que vem com chance de classificação. Esperamos um grande desafio e uma partida muito complicada para a gente”, comentou o volante azulino.

A partida entre Remo e Londrina, válida pela última rodada do quadrangular final da Série C, será transmitida lance a lance em OLiberal.com.