De Tite a Netão: torcedores indicam treinadores ao Remo para a sequência da temporada

A página oficial de Oliberal.com no Instagram permitiu e o torcedor do Remo abriu o verbo e sugeriu vários nomes para o posto de comandante azulino. Na hora de escolher, o público pensou em todas as possibilidades. As sugestões vão desde de treinadores locais até profissionais que estão atuando na Europa.

Ao todo, onze pessoas responderam a caixa de perguntas no Instagram de Oliberal.com. A grande maioria se ateve a treinadores regionais, ou que já estavam no radar do Leão. Entre os nomes citados, estavam Lisca (ex-Vasco), Marcelo Chamusca (ex-Botafogo e Paysandu), Cacaio (treinador do Castanhal), Robson Melo (treinador do Tapajós) e Agnaldo de Jesus (treinador do Vênus).

No entanto, teve torcedor que preferiu o retorno às raízes e cogitou a volta do antigo treinador do Leão, Paulo Bonamigo. O técnico foi demitido após uma sequência de resultados negativa com o clube, no início da Série C. Teve quem quisesse a efetivação do auxiliar-técnico do clube, João Nasser Neto, o Netão.

Apesar disso, teve torcedor que sonhou alto e sugeriu nomes de alto nível no mercado nacional e internacional. Um dos nomes apontados foi o técnico Tite, que comanda a seleção brasileira. Outro indicado foi o ex-treinado do Barcelona, Ronald Koeman, deminitido recentemente.

Apesar das sugestões dos torcedores, o fato é: o Remo está no mercado e quer anunciar um treinador o mais rápido possível. A prioridade é contratar um técnico que já “conheça a competição” e que tenha experiência para "sacudir o elenco".

Com 41 pontos e na 15ª posição, o Remo está há três pontos do primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, que atualmente é o Londrina-PR.

O próximo jogo do Leão pela Segundona será na segunda-feira (15) contra o Goiás, às 20h, no estádio Baenão, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.