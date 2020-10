De olho no Vila Nova-GO, técnico do Remo avalia momento do elenco: 'Estamos crescendo'

O Remo encara o invicto Vila Nova-GO no próximo domingo (1), pela 13ª rodada da Série C, em Goiânia (GO). A partida é decisiva para os azulinos em um confronto direto pela vaga na próxima fase da competição nacional. O técnico do Leão Paulo Bonamigo confia em um bom resultado para a equipe paraense conquistar a classificação de forma antecipada.

"Nosso objetivo macro é a subida de divisão, mas também temos uma meta a curto prazo, que é a classificação e, para isso, nós precisamos somar pontos, fazer vitórias. Para isso temos que continuar trabalhando forte. Estamos crescendo em cima do que a gente está colocando como ideia de jogo", disse o técnico.

Bonamigo está à frente da equipe azulina há cinco partidas, foram quatro vitórias e apenas uma derrota, para o Ferroviário-CE, outro adversário direto na luta por uma vaga. Tigre x Leão se enfrentam às 18h, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA) pela Terceirona e a partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.