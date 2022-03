De olho no título estadual, atacante do Remo quer anular adversário na próxima fase

A classificação azulina à próxima fase do Campeonato Paraense só foi sacramentada na última rodada, após o empate com o Águia de Marabá, no Baenão. Apesar de ter garantido a vaga, a torcida não está muito satisfeita com o desempenho do time, que ainda não perdeu na competição, mas também não convenceu em campo. Em oito jogos, foram apenas três vitórias e cinco empates. Na avaliação do atacante Bruno Alves, o Remo tem possibilidade real de fazer os ajustes necessários para virar a opinião do Fenômeno Azul.

“Essa cobrança é normal. Nós entendemos, até porque o clube vem de um rebaixamento da Série B, mas vamos curar essa ferida com o título estadual”, aponta o atleta, que já vem estudando o adversário, classificado como melhor terceiro colocado entre os três grupos. “Eles são uma equipe boa, que estamos estudando bastante. Nosso objetivo é focar no trabalho para conseguir as vitórias lá e aqui”, diz.

Remo e Caeté fazem o jogo de ida nesta quinta-feira (10), no estádio Diogão, em Bragança, e decidem a vaga no próximo dia 14, no estádio Baenão. “Agora a receita é trabalho e trabalho. Venho me esforçando, consegui entrar no ritmo rápido, graças ao trabalho do Bonamigo e do Renan. Espero que nessa reta final a gente consiga chegar nas vitórias para brigar pelo título”.

Sobre a atual fase do Parazão, o atacante quer usar para dar vantagem ao clube e, quem sabe, ampliar a marca de gols até aqui, além dos três assinados. “Agora é mata-mata. São jogos diferentes e não podemos vacilar. Todas as demais serviram de aprendizado. Doeu muito esses gols tomados nos últimos jogos e por causa disso vamos ter muito cuidado com os adversários”, encerra.