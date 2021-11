Cruzeiro é punido pela injúria racial praticada por um torcedor do time contra o jogador do Remo

O Cruzeiro foi multado em R$ 50 mil e perdeu o mando de campo pela injúria racial praticada por um torcedor contra o atacante do Remo Jefferson. A decisão, unânime, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) saiu nesta terça-feira (23) e cabe recurso.

Em outubro, em partida pela Série B, entre Remo e Cruzeiro, no Mineirão, o atacante do Leão Jefferson foi chamado de “macaco” por um torcedor da Raposa enquanto comemorava um gol. A diretoria azulina levou o caso adiante e protocolou uma "Notícia Infração” ao STJD.

De acordo com o órgão, na Notícia Infração o Remo anexou diversas provas e a Procuradoria analisou os fatos narrados na súmula do jogo.

No mesmo processo, o ex-treinador do Remo Felipe Conceição foi absolvido por ter ofendido a arbitragem. Já o jogador do Cruzeiro Vitor Leque foi punido com quatro jogos de suspensão e recebeu multa de R$ 300 por ofensas à equipe de árbitros.