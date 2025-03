Crise no Parazão: Remo é punido e campeonato segue suspenso

O Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) condenou o Remo com a perda de 6 pontos e uma multa de R$ 5 mil por inscrição irregular de jogadores menores de 20 anos sem contrato profissional. A decisão repete o que ocorreu com Tuna Luso e Capitão Poço em julgamento realizado na semana passada, aumentando a incerteza sobre o futuro da competição, que ia para a fase de quartas de final, mas que agora segue suspensa sem previsão de retomada. O julgamento agora segue com o caso do Bragantino, denunciado pela mesma infração.

VEJA MAIS

Caso a decisão seja mantida, o Leão fica com 11 pontos, perdendo a liderança da 1ª fase e indo para o 5º lugar, atrás de Castanhal, que terminou com 13 pontos. O Remo ainda não informou se irá recorrer. O Bragantino, que também terminou a 1ª fase com 17 pontos, pode ser punido também, reformulando mais uma vez a classificação final.