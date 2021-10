Cria da base do Remo, Kevem comemora chances no time titular e avalia Vila Nova: "Sabemos o quão forte eles são"

Formado na base do Remo, o zagueiro Kevem tem ganhado espaço no time titular azulino. Depois de ser campeão Paraense em 2019, o jogador foi vendido, mas retornou ao clube azulino no meio do ano passado. Após poucas oportunidades na Série C, o defensor vem se consolidando com um dos principais jogadores da equipe. O jogador, inclusive, comentou a boa fase no Remo.

"Fico muito feliz. Estou no Remo desde 2015 e venho tabalhando bastante para me adaptar aos novos desfios. Agora eu preciso trabalhar ainda mais, pra dar continuidade à oportuniade que foi me dada", avaliou Kevem.

O próximo desafio do Remo na Série B será contra O Vila Nova, fora de casa. Kevem admite que o Leão vem de um retrospecto recente negativo contra a equipe goiana, mas disse que o treinador azulino, Felipe Conceição, já tem uma saída para reverter a situação.

"Jogamos contra eles no primeiro turno e sabemos o quão forte eles são. Estamos trabalhando com o Conceição algumas coisas novas. Vamos chegar lá e fazer um grande jogo e focar numa sequência de vitórias fora de casa", avaliou Kevem.

Remo e Vila Nova se enfrentam na sexta-feira (8), às 19h, no estádio OBA, em Goiânia. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.