Copa Verde: Com desfalques, Remo está escalado para visita ao São Raimundo-RR

Após vencer o Tapajós com um time alternativo no último fim de semana, o Remo volta a jogar com força quase máxima - com exceção de alguns desfalques. Nesta quarta-feira (15), às 20h, no Estádio Canarinho, o Leão faz o jogo de ida contra o São Raimundo-RR, em Boa Vista, Roraima.

VEJA MAIS

Vale lembrar, estão de fora da partida o atacante Muriqui, que está em fase de transição, e os meias Soares, com um entorse no tornozelo direito, e Rodriguinho, com o mesmo problema, mas no lado esquerdo.

Confira o time que o técnico Marcelo Cabo lança a campo, na busca pela vantagem no confronto e pela manutenção dos 100% na temporada: