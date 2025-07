Com estreia no time, Remo está escalado para confronto inédito contra o Novorizontino

O Clube do Remo está com o time definido para encarar o Novorizontino nesta quinta-feira (17), a partir das 21h35, no Estádio do Mangueirão, pela Série B do Brasileirão. O técnico António Oliveira escalou a equipe titular com estreia em campo e o retorno importante do artilheiro Pedro Rocha, que ficou de fora do último jogo por conta de uma lesão.

Além do retorno importante, a noite é de estreia para o colombiano Victor Cantillo, recém-chegado do Huracán, que vai jogar com Jaderson e o capitão Caio Vinícius. Camutanga, Kayky Almeida, Sávio e Marcelinho formam a linha de quatro da defesa azulina, enquanto Matheus Davó, Janderson completam o trio de ataque com Pedro Rocha, e o goleiro Marcelo Rangel completa o time.

Atualmente na 5ª posição com 25 pontos, o Leão soma a mesma pontuação do Cuiabá, que hoje ocupa a quarta colocação. Já o time paulista está um pouco mais à frente, em terceiro, com 30 pontos. A diferença acende o alerta: uma vitória do Leão significa, além da entrada no grupo de acesso, a redução da distância para um adversário direto.

Confira a escalação completa: