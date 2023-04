Com retorno de Pablo Roberto, Remo está escalado para jogo contra o Corinthians

O Remo está escalado para enfrentar o Corinthians, nesta quarta-feira (12), pela terceira fase da Copa do Brasil de 2023. A grande novidade da equipe comandada por Marcelo Cabo é o retorno do meia Pablo Roberto. Ele deve comandar o setor de criação remista ao lado do recém-contratado Matheus Galdezani.

Pablo é um dos destaques do Remo na temporada. O jogador, que esteve presente em quase todos os jogos do Leão no ano até então, ficou de fora do último compromisso azulino, no último domingo (9), diante do Paysandu. O jogador se recuperava de uma lesão, adquirida em outro clássico Re-Pa, que ocorreu no dia 28 de março, no confronto de volta das semifinais da Copa Verde.

Com o retorno de Pablo, o Remo manterá a base da equipe que vem disputando a Copa do Brasil, Parazão e Copa Verde nesta temporada. Os destaques ficam para o goleiro Vinícius, o zagueiro Ícaro e o atacante Muriqui.

Corinthians

O Corinthians terá uma mudança importante para enfrentar o Remo. Lesionado, o destaque da equipe na temporada, o meia Renato Augusto, está de fora. Para o lugar, foi escalado o volante Maycon. Ele formará a meiúca alvinegra junto com Paulinho e Giuliano, ambos ex-Seleção Brasileira.