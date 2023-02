Com prováveis mudanças, Remo encara Cametá neste domingo (26) para manter invencibilidade no Parazão

Com 100% de aproveitamento na temporada, o Remo pode ter o mais duro teste na temporada, até o momento, neste domingo (26). A partir das 17h, no estádio Baenão, em Belém, o Leão Azul encara o Cametá, pela quarta rodada do Parazão 2023. O Mapará, que carrega na história um título estadual em cima do Time de Periçá, vai encarar a força que vem das arquibancadas do Evandro Almeida como o melhor time do interior no campeonato deste ano.

Quem afirma isso não são apenas os torcedores cametaenses, mas a tabela do estadual. Invicto no torneio com duas vitórias e um empate em três jogos, o Cametá é o segundo colocado na classificação geral do Parazão. Na colocação, o Mapará figura entre os dois rivais - Remo e Paysandu - que estão na 1ª e 3ª posições respectivamente.

Já o Remo, além de líder do Parazão, vem motivado para o duelo contra o Cametá. Na última quinta-feira (23), a equipe azulina venceu o Vitória-ES pela primeira fase da Copa do Brasil e garantiu uma bolada de R$ 900 mil em premiação. O valor se soma aos R$ 750 mil que o Leão já havia conquistado apenas por participar do torneio.

Desfalques do Leão

Lucas Mendes, lateral do Remo (Thiago Gomes/ O Liberal)

O Remo deve poupar alguns jogadores na partida contra o Cametá. Depois de uma sequência exaustiva de quatro partidas e viagens em pouco mais de 20 dias, Marcelo Cabo deve rodar o elenco.

Um dos jogadores que devem ficar no banco de reservas é o lateral-direito Lucas Mendes, que está lesionado e tem jogado as últimas partidas no sacrifício. Pingo e Rony são cotados para assumir o setor. Além disso, o Leão ainda terá que contar com as lesões de Leonan e Jean Silva, que tratam de problemas musculares.

Destaque do Cametá

Cametá vem fazendo boa campanha no estadual (Divulgação Cametá)

O Cametá, ao contrário do Remo, não tem desfalques para o duelo de domingo. A única preocupação do técnico Rogerinho Gameleira é o volante Cristian, que tem dois amarelos e está a mais uma punição de ser suspenso.

No momento, quem tem sido destaque do Mapará é o atacante Pilar, de 25 anos. Ele foi titular em todos os três jogos do Mapará no Parazão até o momento e fez um gol no campeonato, na partida contra o Independente, pela segunda rodada.

Ficha técnica

Remo x Cametá

4ª rodada do Parazão 2023

Data: 26 de fevereiro de 2023

Hora: 17h

Local: Estádio Baenão, em Belém.

Arbitragem: Alexandre Expedito Vieira da Silva Júnior

Assistentes: Bárbara Roberta Costa Loiola e Ederson Brito de Albuquerque.

Quarto árbitro: Ignácio José de Almeida Pedro

Remo: Vinícius; Pingo (Rony), Ícaro, Diego Ivo e Raí; Anderson Uchôa, Ricard Franco (Paulinho Curuá), Pablo Roberto e Soares; Pedro Vitor e Muriqui. Técnico: Marcelo Cabo

Cametá: Pedro Henrique; Jorge Pet, Marcos Souza, Taison e Rayro; Cristian, Thomás, Alexandre Santana e Ryan; Wendel e Pilar. Técnico: Rogerinho Gameleira.