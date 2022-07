Com goleiro Vinícius no banco e nove mudanças, Remo é escalado para receber o ABC

Com nove mudanças no time titular que perdeu para o Atlético-CE, o Remo, do técnico Gerson Gusmão, o Leão está definido para o jogo contra o ABC. A principal novidade para o duelo, que começa às 19h, no Baenão, é a saída do goleiro Vinícius, que vai para o banco de reservas, e dá lugar a Zé Carlos. Destaque também para a estreia do atacante Leandro Carvalho como titular.

Acompanhe a partida pela transmissão lance a lance do portal OLiberal.com.