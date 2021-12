Chegou o dia! Remo recebe o Vila Nova em jogo que vale o título inédito da Copa Verde para o Leão

É dia de decisão! Após o empate no jogo de ida e em meio às críticas em relação ao preço dos ingressos, o Remo entra em campo neste sábado (11), às 17h, contra o Vila Nova. O Leão vai em busca do título inédito da Copa Verde, no Estádio do Baenão.

Com o 0 a 0 na partida de ida, em Goiânia, ninguém tem vantagem para o duelo. Quem vencer o jogo de volta garante o título da competição regional. Em caso de novo empate, a disputa vai para as cobranças de pênaltis. A final tem transmissão lance a lance de OLiberal.com. Acompanhe o pré e pós-jogo no Facebook de O Liberal.

Reformulação

Enquanto disputa o título inédito da Copa Verde, o Remo vive uma reformulação no elenco, depois do rebaixamento na Série B. O último jogador a sair foi o meia-atacante Rafinha e a lista aumentou para 10. Os outros a deixarem o Leão foram: os zagueiros Romércio, Edu e Rafael Jansen, o lateral Thiago Ennes, os volantes Marcos Júnior e Uchôa, o meia Matheus Oliveira e os atacantes Wallace e Victor Andrade.

Preparação

O Remo encerrou na manhã de sexta-feira (10) a preparação para o duelo contra o Vila. Foi o último treinamento do ano, antes da partida que marca também a despedida do técnico Eduardo Baptista, emprestado pelo Mirassol ao Leão para a reta final desta temporada.

Mudanças

Eduardo Baptista deve promover algumas mudanças: o volante Pingo saiu lesionado na ida e é dúvida - Paulinho Curuá e Neto Moura são as opções para substituí-lo. Já o lateral Wellingron Silva se recuperou de um problema muscular e volta ao time titular, no lugar do zagueiro Kevem. Por fim, o atacante Lucas Tocantins entra no lugar de Tiago Mafra.

O adversário

O Vila Nova, do técnico Higo Magalhães, já está em Belém desde quinta-feira (9), e se preparou para a final no Estádio da Curuzu. A equipe tem como principal novidade o retorno do atacante Rafael Silva, que deve voltar como opção no banco, após cumprir suspensão no duelo de ida.

Ficha técnica

Remo x Vila Nova

Copa Verde - Final (jogo de volta)

Data: sábado (11)

Horário: 17h

Arbitragem: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antonio Zanotti (ES)

Quarto árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA/ES)

Prováveis escalações:

Remo: Vinícius; Wellington Silva, Fredson, Marlon e Igor Fernandes; Pingo (Neto Moura), Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Erick Flores, Lucas Tocantins (Tiago Mafra) e Neto Pessoa.

Técnico: Eduardo Baptista.

Vila Nova: Georgemy; André Krobel, Rafael Donato, Renato e Bruno Collaço; Pedro Bambu, Moacir e Tiago Real; Diego Tavares, Clayton e Alesson.

Técnico: Higo Magalhães.