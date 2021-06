CBF define trio de arbitragem carioca para o jogo Remo x Vitória-BA pela Série B

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu o trio de arbitragem para o jogo entre Remo x Vitória-BA, marcado para a próxima quarta-feira (16), às 16h, no Estádio Baenão, em Belém, pela quarta rodada do campeonato Brasileiro Série B. A partida será conduzida por um trio do Rio de Janeiro (RJ).

O árbitro central do confronto será Felipe da Silva Gonçalves Paludo e será auxiliado por Carlos Henrique Cardoso de Souza e Thiago Gomes Magalhães. O paraense Gustavo Ramos Melo será o quarto árbitro.

Detalhe

O árbitro Felipe da Silva Gonçalves Paludo, de 34 anos, já trabalhou em dois jogos de paraenses nessa temporada. O primeiro foi entre Madureira-RJ 0 x 1 Paysandu, pela primeira fase da Copa do Brasil e também no jogo entre Botafogo-RJ 3 x 0 Remo, pela Série B. Nas duas partidas Felipe Paludo exerceu a função de quarto árbitro.