Cantillo dá receita para Remo se recuperar na Série B: 'Ganhar três jogos seguidos'

Na reapresentação do elenco após a derrota para a Ferroviária, o volante Cantillo falou com os jornalistas nesta segunda-feira (4), no Baenão, e foi direto ao comentar o momento do Remo na Série B. Para o colombiano, é preciso uma mudança de postura imediata, especialmente após uma série de empates e o tropeço diante do tempo paulista, que luta contra o rebaixamento. “Temos que começar a ganhar uns três jogos seguidos pra fazer a diferença”, afirmou.

A declaração veio três dias depois da derrota por 2 a 0 no Mangueirão, diante de mais de 20 mil torcedores. A festa foi grata, mas o tempo azulino ficou muito abaixo do que vinha apresentando. “Foi bem abaixo do que estávamos apresentando”, revelou Cantillo. "Mas tem essa semana aí pra gente melhorar e conquistar a vitória fora. Não tem outra forma", disse.

Próximo jogo

O próximo compromisso será contra o América Mineiro, no sábado (9), em Belo Horizonte, pela 21ª rodada da competição. A equipe mineira, que demitiu o técnico Enderson Moreira após a última rodada, ocupa a 16ª posição, a primeira fora do Z-4. Apesar da crise do adversário, Cantillo prevê um confronto complicado. “Sim, é uma vez que sempre brigava na Série A. Vai ser um jogo difícil, eles têm jogadores muito bons, a gente tem que melhorar se quiser ganhar lá”, avaliou.

Para o colombiano, que chegou ao clube após um período sem atuar no Huracán, da Argentina, a ordem agora é buscar os três pontos fora de casa, independentemente do cenário.

"Tem que iniciar, buscar os três pontos, porque a gente não pode esperar. Temos que começar a conseguir os pontos pra permanecer na parte de cima", disse.

O volante também comentou sobre o desgaste físico do elenco, que teve menos de 72 horas entre o empate com o Goiás e a partida contra a Ferroviária. "Acho que dava pra colocar o jogo para sábado ou domingo. Ficava mais fácil pra nós, mas o jogo aconteceu e a gente tem que olhar pra frente", disse, em linha com o que já havia sido apontado pelo técnico António Oliveira após o jogo.

Cantillo, ex-Corinthians e Júnior Barranquilla, foi contratado para ser uma peça-chave na arrancada do Leão rumo à Série A. Ainda sem atuar uma partida completa pelo clube, ele afirmou estar pronto para jogar os 90 minutos. “Acredito que dá pra jogar os 90 se o treinador decidir, não tem problema nenhum”, disse.

Com 26 pontos, o Remo permanece na 5ª colocação da tabela e perdeu a chance de entrar no G-4 ao ser derrotado na última rodada. Ao lado de Atlético-GO e Paysandu, o Leão é um dos times que mais empatam na competição — foram quatro empates nos últimos seis jogos antes da derrota. Para Cantillo, esse retrospecto precisa ficar no passado: “Não podemos deixar passar mais ponto, porque o torneio vai ficar mais apertado, todos os tempos estão perto”, finalizou o volante.