Camisa 10 do Remo, Muriqui elogia Pablo Roberto e faz previsão: 'vai pra um grande time na Europa'

O atacante Muriqui, uma das referências do Remo na última temporada, rasgou elogios ao meia Pablo Roberto, que saiu do Leão Azul na metade do ano rumo ao futebol de Portugal. Em entrevista ao Zueiragem Podcast, o jogador disse que o jovem atleta de 23 anos tem todas as condições de rumar para a elite do futebol europeu.

"O Pablo é muito bom. Quando eu era mais novo, tinha um estilo de jogo semelhante ao dele. Eu não conheço ele a fundo, mas ele me respeitava bastante. Apesar disso, eu não sabia como era o 'entorno' dele, o fora de campo. É um menino novo, com um p*** potencial. Como esse cara tava jogando a Série C? Como ele sai daqui, cornetado pela torcida, e vira destaque em Portugal? Daqui a pouco ele tá indo pra um Benfica, um Porto ou outra grande equipe na Europa", disse Muriqui.

Muriqui foi a principal referência técnica da equipe na temporada. Em 2023, o jogador atuou em 32 partidas com a camisa azulina, marcando 12 gols. Apesar dos bons números, o atacante sofreu com a queda de rendimento do elenco na metade da temporada. Devido à crise, o Remo terminou o ano sem títulos e eliminado na primeira fase da Série C.