Biro Biro relebra queda de muro na Curuzu e provoca Paysandu nas redes sociais

O ídolo do Remo e ex-jogador Biro Biro usou as redes sociais para dar uma alfinetada no maior rival do Leão, o Paysandu, faltando uma semana para o clássico Re-Pa. Em conversa com um torcedor azulino, o ex-atleta lembrou de uma partida histórica entre os rivais no estádio da Curuzu.

Em uma postaga, o remista perguntou: "Ei, Biro Biro. Quanto você cobnra pra derrubar um muro aqui em casa?". Nisso, o ex-jogador respondeu: "Se for azul claro e branco eu nem cobro".

O lance, citado por Biro Biro, ocorreu em 29 de julho de 1993. Neste dia, o Remo decidia o Parazão na casa do rival e vencia o confronto por 1 a 0, gol do volante Biro Biro, de cabeça. Ao comemorar o feito, o jogador foi até os torcedores do Remo e, minutos depois o muro do alambrado da travessa do Chaco, local onde estava o lado azulino, caiu. Torcedores invadiram o gramado, minutos depois faltou energia e a partida foi suspensa.

Com a camisa azulina Biro-Biro fez parte da melhor campanha de um clube do Norte na Série A do brasileiro, quando o Leão terminou a competição na 7ª posição.