Atacante do Remo fala sobre momento goleador, mas não altera foco: 'Pés no chão'

De olho no jogo contra o Vila Nova, no próximo domingo (1°), quem quer aproveitar o bom momento no Remo é o atacante Tcharlles. Autor de dois gols contra o Imperatriz, o jogador afirma querer consolidar o momento goleador em jogos de maior dificuldade, mas sem perder o foco dos objetivos da equipe:

"Como a gente sempre fala nos treinamentos, o [técnico Paulo] Bonamigo deixou bem claro para mantermos os pés no chão. Isso é muito importante, com esses jogos decisivos vai ser muito difícil. Tem times que estão brigando junto com a gente e é importante não perder pontos com esses concorrentes diretos, mantendo o nosso nível para somar pontos e se classificar o quanto antes", afirmou.

Interesse de outros clubes

Há algumas semanas, foi noticiado um interesse de outras equipes, que inclusive teriam feito o jogador balançar em relação à permanência no Baenão. Tcharlles admitiu que chegaram propostas, no entanto, segundo o próprio atleta, não quer mais tocar no tema.

"Houve propostas, o que é normal no futebol. Os jogadores estão aí, os treinadores e é normal. Isso foi passado [para o clube], agora é pensar no futuro. Prefiro não falar mais sobre esse assunto", finalizou.

Gols contra o Imperatriz:

"Atacante precisa fazer gols, comigo não é diferente. Claro que a gente considera estar trabalhando, procurar fazer bons jogos. Quando vem os gols, com certeza, isso coroa o bom rendimento".

Insatisfação no clube:

"É assunto passado, estou trabalhando para sempre estar melhorando e ajudando o Remo e isso é importante nesse momento."

Preferência em campo:

"Na verdade, varia muito, depende de alguns jogos. Tem time que povoa mais o meio e fica complicado jogar por dentro - onde me sinto bem jogando. Também me sinto jogando pelas pontas".

Jogo contra o Vila:

"A gente sabe que é um adversário direto na briga pela classificação, a gente tem que ter os pés no chão, jogar com sabedoria e é importante somar pontos nesta reta final."

Contratações:

"É bom, a gente vê que tivemos dificuldades com covid-19, lesão, nesse momento é importante ter concorrência. Esses jogadores vêm para ajudar e somar."