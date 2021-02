Atacante do Remo fala sobre gol em partida contra o Independente: 'Foi para lavar a alma'

O atacante Wallace chegou a marca de quatro gols pelo Remo após marcar na vitória de 2 a 0 em cima do Independente, na primeira partida das quartas da Copa Verde. O gol foi considerado um dos mais bonitos da carreira do jogador desde que saiu da base para o profissional. E também marcou porque foi a primeira vez que voltou a marcar desde que se recuperou de uma lesão.

“Foi um gol bonito. Um dos mais bonitos no profissional. Mas fiz outros gols importantes, como no Re-Pa, contra o Manaus, no momento difícil na Série C. Mas foi um gol importante porque estava bastante tempo sem marcar e tive oportunidade de voltar a jogar desde o início. Fui feliz e ajudei a sair com a vitória. Desde que voltei de lesão, não tinha muito espaço. Deu para fazer um gol bonito e tirar a zica. Foi para lavar a alma e ganhar confiança”, comentou.

Wallace sabe que o Remo ainda precisa de mais um bom resultado para seguir na competição e diz que o time está focado em chegar na semifinal.

“Agora é focar no próximo jogo. Sabemos que não será um jogo fácil. No domínio do adversário, mas vamos lá para vencer o jogo e entrar com outra mentalidade. Vamos em busca de uma vitória para selar a classificação e passar para semifinal”, afirmou.

A reapresentação do Remo foi na noite desta quinta-feira. Além de ser um tempo maior para recuperar os atletas, o momento também serviu para avaliar como está o funcionamento da iluminação do estádio do Baenão, que conta com 96 refletores distribuídos em seis torres e em breve vai receber partidas no horário noturno.

“É uma coisa que todos nós queremos. Voltar a jogar na nossa casa. Sei que logo vai acontecer e vamos poder jogar em casa nos nossos domínios para desempenhar nosso futebol”, comentou o atacante Wallace.

A partida entre Independente e Remo será às 16 horas de domingo (7), no Navegantão, em Tucuruí, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.