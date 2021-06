Assista: Em tarde quente, Remo e Vitória jogam mal e ficam no empate sem gols no Baenão

No jogo entre os Leões, ninguém se deu bem na quarta rodada da Série B. Remo e Vitória ficaram no empate em 0 a 0, no Baenão, na tarde de quarta-feira, em uma partida marcada pelo marasmo e pouca criatividade das equipes. O calor pode ter influenciado de alguma forma, mas não fator fundamental para quem assistiu ao jogo dos times paraense e baiano. Faltou melhorar o passe final e conseguir estufar as redes.

O resultado fez o Remo subir para a 10ª posição, somando cinco pontos. O Vitória está na 14ª posição, com três pontos. Na quinta rodada, o Remo enfrenta o Avaí, no sábado (19), às 16h30, no Ressacada. O Vitória recebe o Brusque, no sábado, no Barradão.

. Saiba como foi o jogo lance a lance

Jogo

No primeiro tempo, Remo e Vitória fizeram um jogo amarrado, com poucas oportunidades para as equipes. O Rubro-negro e o azulino não conseguia encaixar a marcação alta, sair em velocidade e criar jogadas ofensivas e perigosas suficientes para mudar o placar da partida. Outro fator foi o tempo quente, com sol forte, que influenciou um pouco no desempenho dos jogadores por causa do desgaste físico.

As oportunidades dos clubes foram bem poucas. O Remo teve chance aos 11 minutos, quando Igor Fernandes roubou a bola no ataque, avançou e cruzou rasteiro. Renan Gorne tentou o desvio, mas furou e perdeu. Outra oportunidade para o Remo foi em arrancada de Jefferson pela direita. Ele deu uma travada em Mateus Moraes e bateu para o gol. Mas a bola foi para fora.

O Vitória teria chance com Samuel. Ele recebeu de fora da área, ajeitou e arriscou o chute no cantinho. Mas o goleiro Vinícius se esticou e salvou o Leão paraense.

O marasmo do jogo na primeira etapa foi contabilizado pelo número de cartões amarelos. Foram dois. Um deles para Anderson Uchôa, que não vai enfrentar o Avaí-SC no próximo sábado. O outro cartão saiu no segundo tempo para Rafael Jansen, que está pendurado.

Segundo tempo

Os times continuavam com o mesmo problema ofensivo no segundo tempo. Com as substituições, a tentativa de melhorar o jogo. Mas demorou para ter algum resultado ofensivo.

O Leão Baiano teve chance quando Pablo lançou para Guilherme Santos. Ele bateu para o gol, só que Vinícius conseguiu defender.

Já o Remo arriscou com a entrada de Gedoz, que começou no banco por cansaço muscular, Gabriel Lima, Edson Cariús, Vinícius Kiss e Kevem. Somente aos 30 minutos, que o Remo deu um chute que poderia ter sido gol, se não fosse a trave.

O Remo chegou pela direita, chega a perder a bola, mas é recuperada por Lucas Siqueira, que ajeita e chuta para o gol. Mas a bola explode na trave.

A chance final foi em cobrança de falta do Felipe Gedoz. Ele mandou para a e Kevem cabeceou pra fora. E assim o jogo terminou sem gols, na tarde de quarta-feira, no Baenão.

Ficha técnica

Remo x Vitória

Série B – 4ª rodada

Local: Estádio do Baenão – Belém (PA)

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo (CD/RJ)

Árbitro Assistente 1: Carlos Henrique Cardoso de Souza (AB/RJ)

Árbitro Assistente 2: Thiago Gomes Magalhães (CD/RJ)

Quarto Árbitro: Gustavo Ramos Melo (CD/PA)

Cartão amarelo: Anderson Uchôa, Rafael Jansen

Remo: Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Rafael Jansen (Kevem), Igor Fernandes; Lucas Siqueira, Anderson Uchôa (Vinícius Kiss), Rafinha (Felipe Gedoz); Dioguinho (Gabriel Lima), Jefferson, Renan Gorne (Edson Cariús)

Técnico: Paulo Bonamigo

Vitória: Lucas Arcanjo; Gabriel Inocêncio (Cedric), Marcelo, Wallace, Roberto (Pedrinho); Mateus Moraes (Eduardo), Gabriel Bispo, Pablo Siles; Samuel (Dinei), David (Guilherme Santos) e Soares

Técnico: Ramon Menezes