Assista: Confira o novo posicionamento de câmeras do Baenão para Copa do Brasil e Série B

O Remo recebe o Atlético-MG na noite desta quarta-feira (2), no Baenão, pela terceira fase da Copa do Brasil, com uma novidade. A partida marca a estreia do novo posicionamento de câmeras do estádio azulino para jogos da Copa do Brasil e Série B do Brasileiro. A transmissão televisiva do confronto de hoje é do SporTV.

Confira a diferença das transmissões de O Liberal no Parazão para a do novo posicionamento

Histórico

De acordo com o colunista de O Liberal, Carlos Ferreira, as primeiras imagens do Baenão foram feitas em 1961. Outra diferença é onde a câmera principal está posicionada. Antes, as imagens eram mostradas a partir das cabines, que ficam do lado da rua Antônio Baena. Agora, ela está no lado oposto.