O Leão venceu o Brasil de Pelotas por 1 a 0, gol do atacante Renan Gorne, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. No vídeo divulgado pela assessoria de comunicação do Leão, o lateral Thiago Ennes, que fez o cruzamento para o gol azulino, cobra um juntar do atacante Renan Gorne, autor do gol da vitória remista.

