Apresentado no Remo, Marco Antônio descreve estilo de jogo pra torcida: 'Volante moderno'

Apresentado "no susto" como novo jogador do Remo, o volante Marco Antônio falou pela primeira fez como atleta do clube. Em entrevista coletiva de apresentação, realizada na tarde deste sábado (8), o volante explicou para a torcida como gosta de atuar dentro de campo.

"Eu me considero um volante moderno, que não só marca, mas também sai pro jogo. Como característica, gosto de pisar bastante na área e fazer muitos gols. Com certeza aqui não vai ser diferente", disse o jogador.

Marco Antônio chegou ao Baenão vindo do Ceará, equipe que disputa a Série A do Brasileirão. No entanto, o volante de 21 anos não teve muitas oportunidades no Vozão. O jogador atuou em partidas do campeonato estadual e do Brasileirão de Aspirantes.

Por conta disso, Marco Antônio acredita que o Leão será uma espécie de "recomeço" na carreira. Ele acredita que o grupo azulino é forte e que deve alcançar os objetivos na temporada.

"Eu chego pra somar. Quero judar os demais atletas que já estão aqui. Temos um grupo bastante qualificado. Cheguei faz pouco tempo, mas já estou conhecendo os atletas. Justo com o Bonamigo estamos montando um grupo forte pra buscar o principal objetivo do Remo, que é o acesso à Série B", finalizou o jogador.